Nardella ha indetto i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 15:07

Firenze

La consultazione si svolgerà domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Mer, 30/07/2014 – 00:18 — La Redazione

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella – in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province sulle unioni e fusioni di Comuni" – ha provveduto l’altro ieri a convocare i Comizi elettorali per l’elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Firenze, che si svolgerà domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Come si legge nel decreto del Sindaco le elezioni si terranno secondo le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32 del 1° luglio 2014. Le operazioni di voto avranno luogo presso l’Ufficio Elettorale che sarà costituito dalla Provincia di Firenze. I componenti del Consiglio metropolitano saranno eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana.

Sono eleggibili i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città metropolitana.

