Giunta Nardella, nominati i nuovi assessori di Firenze. Cristina Giachi vicesindaco. Nicoletta Mantovani ai rapporti internazionali | Il Sito di Firenze

Dario Nardella ha scelto, il sindaco di Firenze ha presentato la sua squadra di assessori nella Sala Cosimo I. Cinque uomini e cinque donne che lo affiancheranno nelle scelte più delicate della città. E dopo la settimana di rumors sul valzer di poltrone, arriva l’ufficialità su chi andrà a comporre la Giunta.

"Niente fuochi d’artificio ma umiltà – ha dichiarato il sindaco alla stampa – voglio una squadra di amministratori" ha aggiunto Nardella. Come trapelato dai rumors, Cristina Giachi è il vicesindaco di Firenze, dopo la rinuncia della deputata Elisa Simoni. Giachi mantiene anche la delega all’istruzione. Conferma anche per Titta Meucci all’Urbanistica. Forte dell’ottimo risultato elettorale Andrea Vannucci viene premiato con l’assessorato allo Sport. Il segretario cittadino del Pd, Federico Gianassi va al personale. L’ex assessore provinciale Stefano Giorgetti alla mobilità, mentre Lorenzo Perra, direttore di Ato Toscana va al Bilancio. La psicologa Sara Funaro, renziana e nel cda di Montedomini, al welfare che fu di Stefania Saccardi, ora vicepresidente in Regione. L’ex sindaco di Borgo San Lorenzo Giovanni Bettarini allo sviluppo economico, contrariamente alle attese che lo vedevano all’assessorato ad hoc sulla città metropolitana. All’ambiente va Alessia Bettini, da Confesercenti, che ha fatto valere il suo legame con Nardella. E la sopresa arriva dalla nomina ai rapporti internazionali, una sorta di ambizioso assessorato alla cultura, di Nicoletta Mantovani vedova del tenore Luciano Pavarotti ed ex assessore a Bologna della giunta Del Bono.

Cristina Giachi: vicesindaco, assessore all’istruzione

Lorenzo Perra: bilancio

Federico Gianassi: personale e organizzazione

Stefano Giorgetti: mobilità

Andrea Vannucci: sport

Giovanni Bettarini: sviluppo economico

Nicoletta Mantovani: relazioni internazionali

Titta Meucci: urbanistica

Alessia Bettini: ambiente

Sara Funaro: welfare



