World League: gli Usa battono il Brasile e conquistano l'Oro. Bronzo all'Italia | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:52

Finali

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 20/07/2014 – 22:47 — La Redazione

Epilogo per il Final Six della World League di pallavolo. Ieri, al Mandela Forum di Firenze si sono disputate le finali. Alle 17:30 l’Italia ha superato agilmente l’Iran per 3 a 0 (25-22; 25-18 e 25-22) aggiudicandosi il terzo posto nella competizione. Alle 20:30 la finalissima tra Stati Uniti e Brasile.

Combattutissimo il primo set, col Brasile sempre avanti fino al 16 a 16; primo setpoint per gli USA, poi un contestatissimo punto set non assegnato al Brasile grazie alla moviola e il 31-29 finale per gli Stati Uniti. Secondo set a parti inverse: Usa inizialmente avanti, poi aggancio dei sudamericani sul 13-13 e parziale di 20-15 per i verde-oro che chiudono, non senza soffrire, 25-21 portandosi sul parziale di 1 set a 1. Nel terzo gli USA, in vantaggio costante, si sono imposti 25-20 e nel quarto e decisivo set hanno chiuso, non senza fatica, 25 a 23 per il 3 a 1 che vale l’Oro.

D.M.

Thursday, 24 July 2014 – 02:52

Finali

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 20/07/2014 – 22:47 — La Redazione

Epilogo per il Final Six della World League di pallavolo. Ieri, al Mandela Forum di Firenze si sono disputate le finali. Alle 17:30 l’Italia ha superato agilmente l’Iran per 3 a 0 (25-22; 25-18 e 25-22) aggiudicandosi il terzo posto nella competizione. Alle 20:30 la finalissima tra Stati Uniti e Brasile.

Combattutissimo il primo set, col Brasile sempre avanti fino al 16 a 16; primo setpoint per gli USA, poi un contestatissimo punto set non assegnato al Brasile grazie alla moviola e il 31-29 finale per gli Stati Uniti. Secondo set a parti inverse: Usa inizialmente avanti, poi aggancio dei sudamericani sul 13-13 e parziale di 20-15 per i verde-oro che chiudono, non senza soffrire, 25-21 portandosi sul parziale di 1 set a 1. Nel terzo gli USA, in vantaggio costante, si sono imposti 25-20 e nel quarto e decisivo set hanno chiuso, non senza fatica, 25 a 23 per il 3 a 1 che vale l’Oro.

D.M.