Coronavirus, Rossi: "Molti irrispettosi senza mascherine, riprendere controlli"

"Passeggiando un po' per le strade e vedendo anche foto, video e messaggi, ci si accorge che ci sono molti cittadini che, andando oltre ogni considerazione dei comitati scientifici, dell'Oms e del buon senso, hanno deciso che non ci sono più rischi per la pandemia. Pertanto, non portano mai le mascherine, si assembrano calorosamente e non si lavano né si disinfettano le mani. A mio parere o sono ignoranti o sono incoscienti o sono irrispettosi. Ma se dovessi scegliere direi che sono irrispettosi prima di tutto della salute degli altri e ancor di più di quei lavoratori che sono costretti a lavorare con disagio con la mascherina per ore e ore, come nei bar, nei ristoranti, negli uffici pubblici e nei servizi in genere". Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Enrico Rossi.

"Ancora una volta c'è un Paese serio e un Paese che bellamente se ne frega - osserva Rossi - Mi chiedo se le prefetture e le forze dell'ordine e i vigili urbani non abbiamo ancora sul compito di vigilare con ragionevolezza all'applicazione di decreti ed ordinanze che sono tuttora in vigore. Durante il lockdwon si è visto rincorrere chi sulla spiaggia si faceva in solitudine una corretta al mattino, oppure sono state levate multe a chi si allontanava di cento metri in più del consentito dalla propria abitazione. Ora più niente. Chiedo invece che, senza esagerare, chi ha il dovere di controllare riprenda a farlo".

E a proposito della Toscana aggiunge: "Faccio inoltre presente che la nostra ordinanza sull'obbligo delle mascherine - la prima in Italia - fin dall'inizio ne prevedeva l'obbligo in presenza e in vicinanza di assembramenti. Già allora noi siamo stati ragionevoli ma non possiamo tollerare che ancora una volta chi disattende le regole non sia neppure richiamato a fare il suo dovere. Si rischia la solita Italia della doppia verità: quella delle grida manzoniane che nessuno poi cerca di far rispettare".