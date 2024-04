Tragedia alle Cascine, verifica morte cerebrale per la bambina di 2 anni rimasta ferita | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:50

esami in corso

Sab, 28/06/2014 – 16:27 — La Redazione

Sono in corso, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, le operazione di verifica di morte cerebrale per la bimba di due anni rimasta ferita ieri sera alle Cascine di Firenze inseguito alla caduta di un ramo da un albero. Nell’incidente è morta la zia, Donatella Mugnaini. Lo comunicano le agenzie di stampa citando fonti ospedaliere.

