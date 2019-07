Tumori, arrivano i farmaci in aiuto. L'annuncio di Rossi: "Terapie riprenderanno"

Ven, 05/07/2019 - 13:43 — La redazione

Le terapie antitumorali per i 25 pazienti dell'ospedale fiorentino di Careggi trattati per il tumore alla vescica non saranno interrotte. Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Enrico Rossi. "All'interno del Servizio sanitario nazionale - ha spiegato Rossi - qualcuno si è gentilmente prestato per darci qualche unità" del farmaco mancante, ossia la mitomicina, "in modo di arrivare al 12 luglio" quando "siamo d'accordo con Svizzera e Germania perché ci vengano consegnate, vedremo se con trasferta diretta, altre 400 fiale".Il governatore della Toscana ha assicurato che "non ci saranno interruzioni", aggiungendo che "è gravissimo quello che accade: se c'è un commercio parallelo, la ministra della Sanità intervenga".