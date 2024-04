DDV: "Scelta sbagliata non portare Rossi al Mondiale" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 25 June 2014 – 20:29

Otto e Mezzo

Mar, 24/06/2014 – 00:01 — La Redazione

"Auguriamo alla nostra squadra di vincere, arrivare fino in fondo e darci le soddisfazioni che abbiamo avuto con Lippi.

Prandelli sa cosa deve fare, ha fatto delle scelte già prima del Mondiale che io, senza polemiche, non ho condiviso, ora gli auguro di lavorare in tranquillità, le valutazioni le rinviamo a dopo". Diego Della Valle, ospite di "Otto e mezzo" su La7, ieri ha espresso così il suo disappunto per la mancata convocazione dell’attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi.

