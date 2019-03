Droghe sintetiche, viaggiava con 80mila euro di shaboo: arrestato 60enne filippino

Mar, 19/03/2019 - 15:18 — La redazione

Aveva 152 grammi di shaboo, una droga sintetica potentissima in grado di provocare danni dieci volte superiori a quelli della cocaina, per un valore di oltre 80 mila euro. Per questo motivo un 60enne filippino è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Firenze. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, è stato fermato per un controllo dagli agenti ieri in piazza del Crocifisso, nel centro della città.

Il 60enne, da tempo seguito dagli investigatori, aveva acquistato la droga in Veneto, poi era sceso dal treno alla stazione di Firenze Santa Maria Novella per dirigersi verso casa con la droga, ma è stato bloccato e arrestato. La quantità di shaboo trovata avrebbe permesso di confezionare circa 1.600 dosi. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati altri otto grammi di stupefacente che erano nascosti dietro a una parete in cartongesso.