Primo trimestre 2019: nuovo record di passeggeri per l'aeroporto di Firenze

Sab, 11/05/2019 - 00:26 — La redazione

Il cda di Toscana Aeroporti ha approvato ieri i risultati del trimestre che, storicamente condizionato da fenomeni di stagionalità del business con 1,4 milioni di passeggeri ha registrato nuovi record di traffico: +1,5% per l'Aeroporto di Firenze (529.000 passeggeri) e +1,7% per l'Aeroporto di Pisa (894.000 passeggeri).

Il gruppo sottolinea che il trimestre si confronta con lo stesso periodo del 2018, positivamente influenzato dai proventi di un evento straordinario. I ricavi operativi in aumento del 6,8%, si attestano a 21,6 milioni, l'ebitda pari a 2,9 milioni scende del 53,1% ma al netto del provento straordinario sottolinea il comunicato della società, cresce del 24,8 per cento. Il risultato netto è negativo per 816 mila euro rispetto al valore positivo di 1,8 milioni del primo trimestre 2018 (al netto del provento straordinario è in miglioramento del 7,1%). “Continua il percorso di crescita di Toscana Aeroporti - afferma in una nota il presidente Marco Carrai - che nel primo trimestre 2019 segna nuovi record di traffico passeggeri per entrambi gli scali di Pisa e Firenze. L'apertura di nuove rotte, come quella per Casablanca, e l'arrivo di nuove compagnie, come Sas sull'aeroporto di Firenze, unite a un incremento dei ricavi sia Aviation sia Non Aviation, testimoniano l'eccellente lavoro portato avanti dal management della società”.