Comune di Firenze, Nardella annuncia rimpasto di giunta "entro una settimana"

Gio, 22/10/2020 - 19:07 — La redazione

"Sono felice per la costituzione della nuova giunta regionale della Toscana e faccio i migliori auguri di buon lavoro a Eugenio Giani e alla sua squadra". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

"Avevo detto che avrei aspettato questo passaggio per dedicarmi alla sostituzione, nella giunta comunale di Firenze, di Cristina Giachi e Andrea Vannucci che sono stati eletti in Consiglio regionale - ha aggiunto il sindaco - Puntuale si scatenerà il “totonomi”, ma io non confermerò e non smentirò niente fino al momento dell’annuncio, che sarà presto, entro una settimana". "Faremo tutto con grande serenità e rapidità" ha concluso Nardella.

A proposito di 'totonomi', per la poltrona di vicesindaco, occupata da Cristina Giachi, sembra essere in pole position l'ex assessore all'urbanistica e consigliere regionale Elisabetta Meucci. Mentre per le deleghe di Vannucci (welfare e sicurezza urbana), Nardella potrebbe optare per una 'promozione' dai consiglieri comunali.