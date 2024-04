Fiorentina – Milan: la probabile formazione Viola | Il Sito di Firenze

Wednesday, 28 May 2014 – 11:05

11a giornata di ritorno

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 25/03/2014 – 01:33 — Donato Mongatti

Emergenza in attacco in casa Viola per la sfida che, domani sera, vedrà impegnata la Fiorentina al Franchi di Firenze contro il Milan. L’infortunio di Gomez lascia poche scelte all’allenatore dei Gigliati, Vincenzo Montella. Sicuro assente anche Pizarro (alle prese con i problemi alla schiena) dal primo minuto dovrebbe giocare l’ex Ambrosini con Aquilani in cabina di regia. Ballottaggio in avanti tra Joaquin ed Ilicic.

Questa la probabile formazione Viola di Fiorentina – Milan, gara valida per l’undicesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014: (4-3-3) Neto, Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Pasqual, Ambrosini, Aquilani, Borja Valero, Cuadrado, Matri, Ilicic.

Segui @ilsitodifirenze

Wednesday, 28 May 2014 – 11:05

11a giornata di ritorno

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 25/03/2014 – 01:33 — Donato Mongatti

Emergenza in attacco in casa Viola per la sfida che, domani sera, vedrà impegnata la Fiorentina al Franchi di Firenze contro il Milan. L’infortunio di Gomez lascia poche scelte all’allenatore dei Gigliati, Vincenzo Montella. Sicuro assente anche Pizarro (alle prese con i problemi alla schiena) dal primo minuto dovrebbe giocare l’ex Ambrosini con Aquilani in cabina di regia. Ballottaggio in avanti tra Joaquin ed Ilicic.

Questa la probabile formazione Viola di Fiorentina – Milan, gara valida per l’undicesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014: (4-3-3) Neto, Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Pasqual, Ambrosini, Aquilani, Borja Valero, Cuadrado, Matri, Ilicic.

Segui @ilsitodifirenze