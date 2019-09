Inchiesta su Fondazione Open, Anm contro il Fatto Quotidiano. "Attacco intollerabile, pm non agiscono per interessi personali"

Dom, 29/09/2019 - 19:06 — La redazione

E' un "attacco intollerabile" alla magistratura fiorentina sostenere che la Procura di Firenze ha aperto una inchiesta per traffico di influenze nei confronti dell'avvocato 'renziano' Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione 'Open', nata proprio per finanziare la 'Leopolda', perchè "mossa da intenti personali di carriera o volti a colpire alcuni anzichè altri", sullo sfondo della corsa alla successione di Giuseppe Pignatone a capo della Procura di Roma.

Lo sottolinea un comunicato dell'Anm della Toscana che esprime solidarietà ai pm del capoluogo toscano guidati da Giuseppe Creazzo con riferimento all'articolo pubblicato oggi sul 'Fatto', dal titolo 'Renzi e i suoi cari, il Pm Creazzo, i Ros e la crisi del Csm'.

Secondo l' Anm della Toscana, "il diritto di critica dei provvedimenti e delle iniziative giudiziarie che ogni cittadino ed ancor più la libera stampa possono esercitare, non puo' tuttavia mai consistere nell'affermare che i magistrati agiscono per finalità diverse da quelle previste dalla Legge".

L'articolo ricorda che Creazzo è in corsa per la Procura di Roma e che già quattro anni fa il Ros aveva mandato ai pm fiorentini un rapporto su Bianchi più circostanziato del "fascicolo aperto" adesso.