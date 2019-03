Ex caserma Vittorio Veneto, un masterplan per far rivivere gli antichi orti e giardini

Sab, 23/03/2019 - 16:21 — La redazione

Un masterplan per la sistemazione e utilizzazione delle aree esterne e verdi della ex caserma Vittorio Veneto in Costa San Giorgio, studiato per ‘far rivivere’ gli antichi orti delle monache e le sistemazioni ottocentesche a giardino.

È quanto prevede il progetto presentato dal privato che è sarà sottoposto a verifica di valutazione ambientale strategica su proposta dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze Giovanni Bettarini con l’ok della giunta di Palazzo Vecchio.

Un progetto complessivo che ripropone una serie di elementi storici: i percorsi del 1808/1810 a sottolineare i terrazzamenti della collina di San Giorgio; la sagoma dell’orto-giardino del convento di San Giorgio e dello Spirito Santo sulla copertura degli edifici esistenti; il giardino dei Semplici dell’ex convento posto di fronte all’antico refettorio; le piscine a evocare le antiche vasche utilizzate in epoca conventuale come cisterne, vivai di pesci e lavatoi; un pozzo che rievoca il pozzo miracoloso di San Mamiliano; gli antichi percorsi di preghiera con scala penitenziale che parte dal giardino dei Semplici e arriva sotto il Forte Belvedere; i terrazzamenti a uso orto dell’antico convento di San Girolamo e San Francesco con recupero delle coltivazioni storiche come le viti maritate.

“Andiamo avanti con il percorso di variante urbanistica per arrivare a recuperare questo pezzo importante del centro storico - ha detto l’assessore Bettarini - Un intervento complesso che riguarda anche tutta la sistemazione dell’area esterna a partire da un fondamentale approfondimento storico in modo da arrivare a una riqualificazione inserita in un contesto di enorme pregio ambientale e architettonico”.

La richiesta di variante al regolamento urbanistico per avviare la progettazione definitiva era stata presentata dal privato a marzo 2018 e si configura come ‘variante semplificata’. Alla delibera di oggi si arriva a seguito del concorso internazionale svolto dal privato nel 2016, che aveva portato all’individuazione delle destinazioni d’uso di progetto, non definite dal regolamento urbanistico per i casi di elevata complessità.

Il complesso dell’ex caserma Vittorio Veneto, edificato in epoche successive a partire dal 14esimo secolo, è caratterizzato da una complessa articolazione di volumi con una significativa presenza di aree verdi a diretto contatto con la collina di Forte Belvedere e il giardino di Boboli.