Morto l'attore Robin Williams, il ricordo di Leonardo Pieraccioni: "Conservo la sua foto con dedica" | Il Sito di Firenze

Mar, 12/08/2014 – 17:25 — La Redazione

"Avevo tredici anni e scrissi a Williams per avere un autografo. Mi arrivo’ una sua foto dall’America rendendomi davvero felice". Lo scrive il regista e attore fiorentino Leonardo Pieraccioni sul proprio profilo facebook, postando la foto (a sinistra) di cui parla, e ricordando l’attore Robin Williams morto questa notte per asfissia. "Grattai col dito sulla firma – ha scritto nel suo post Pieraccioni – per vedere se era stampata o era vera. Era vera. Ciao grande!".

