Torneo Internazionale Brothers in Basketball – Memorial Pietro e Niccolò Quercetelli, domani la finale 1°-2° posto | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:16

basket giovanile

Sab, 07/06/2014 – 14:02 — La Redazione

Prosegue il IV torneo internazionale Brothers in Basketball – Memorial Pietro e Niccolò Quercetelli organizzato dal Pino Dragons Basket Firenze che vede sul parquet del PalaCoverciano di via de Robertis sfidarsi otto formazioni under 17. Quest’anno a sfidare i campioni in carica, doppio successo negli ultimi due anni, di Montepaschi Mens Sana Siena, sono scese in campo le formazioni della Scuola Basket Drazen Petrovic Sibenik (Croazia), Barrena Berri dai Paesi Baschi, Grosupije (Slovenia), Pistoia Basket, Juve Pontedera e le due formazioni di casa dell’associazione Firenze per la Pallacanestro che vede impegnati i ragazzi classe 98 e 99. La manifestazione è stata salutata dalle massime autorità. Stefania Saccardi, vice presidente della Regione Toscana, Dario Nardella, sindaco di Firenze insieme a Mauro Pinzani, sindaco di Rufina hanno fatto pervenire il loro messaggio ai ragazzi e alle famiglie presenti. Il Consorzio Chianti Classico Olio Dop, per il secondo anno consecutivo, è presente al PalaCoverciano con i suoi prodotti da degustare proseguendo nel percorso formativo all’interno della società sull’alimentazione tra gli sportivi. Il torneo ha già la sua prima finalista, la formazione slovena di Grosupije attende la vincente della sfida tra Siena e Pistoia di stasera alle 21.15 al PalaCoverciano per sapere chi domenica alle 17 si contenderà la finalissima. La gara sarà preceduta dalla finale Esordienti 2002 del Brothers in Basketball – Memorial Pietro e Niccolò Quercetelli. A contendersi il titolo in palio Pino Dragons, Basket Sestese, Liburnia Livorno e Firenze 2 Basket. “Sono molto soddisfatto anche di questa bella manifestazione – dichiara Luca Borsetti, direttore generale del Pino Dragons Basket Firenze – che si dimostra ogni anno punto d’incontro del basket giovanile internazionale”. “Anche quest’anno – ha proseguito Borsetti – abbiamo ricevuto l’adesione di squadre blasonate che ci onorano della loro presenza. Il mio ringraziamento va alle istituzioni che con grande affetto verso il Pino Dragons hanno partecipato come sempre alla manifestazione e al Consorzio Chianti Classico Olio Dop per il lavoro quotidiano che svolge all’interno della società”.

Programma gare di Sabato 7 e Domenica 8 giugno

15:30 Sibenico – Pontedera 17:30 Barrena – Firenze ’98 19:30 Grosuplje – Firenze ’99 21:15 Pistoia – Mps Siena

Domenica 8 giugno: 9:30 Finale 7/8 Posto 13:00 Finale 5/6 Posto 15:00 Finale 3/4 Posto 17:00 Finale 1/2 Posto

