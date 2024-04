Final eight Primavera: ai quarti la Fiorentina incontra il Palermo | Il Sito di Firenze

Tuesday, 27 May 2014 – 01:38

Corsa Scudetto

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 25/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Presso la Sala del Giudizio universale del Museo della Città di Rimini è avvenuto il sorteggio per gli accoppiamenti delle Finali Nazionali del Campionato Primavera. La Fiorentina affronterà nei quarti il Palermo. La partita verrà disputata il 5 giugno alle ore 17:00 presso lo Stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo di Romagna. In caso di successo i viola affronteranno, in semifinale, la vincente della sfida tra Chievo e Juventus.

Questo il quadro completo dei quarti di finale:

FIORENTINA – PALERMO CHIEVO – JUVENTUS LAZIO – ROMA

TORINO – ATALANTA

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 27 May 2014 – 01:38

Corsa Scudetto

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 25/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Presso la Sala del Giudizio universale del Museo della Città di Rimini è avvenuto il sorteggio per gli accoppiamenti delle Finali Nazionali del Campionato Primavera. La Fiorentina affronterà nei quarti il Palermo. La partita verrà disputata il 5 giugno alle ore 17:00 presso lo Stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo di Romagna. In caso di successo i viola affronteranno, in semifinale, la vincente della sfida tra Chievo e Juventus.

Questo il quadro completo dei quarti di finale:

FIORENTINA – PALERMO CHIEVO – JUVENTUS LAZIO – ROMA

TORINO – ATALANTA

Segui @ilsitodifirenze