Morto a San Frediano dopo arresto, la ricostruzione dell'Asl. "All'arrivo del medico già in arresto cardiaco". Nessun indagato | Il Sito di Firenze

Lun, 03/03/2014 – 21:46 — Matteo Cali

E’ prevista per domani l’autopsia per chiarire le cause della morte di Riccardo Magherini, l’uomo di quarantanni morto nel centro a Firenze per una crisi cardiaca dopo essere stato arrestato dai carabinieri. Le indagini, coordinate dal pm Luigi Bocciolini e svolte da un gruppo tra poliziotti e carabinieri, al momento non vedono nessuno iscritto nel registro degli indagati. Questa mattina i familiari di Magherini si sono recati presso l’Istituto di medicina legale di Firenze per il riconoscimento della salma. Secondo quanto dichiarato dall’Asl di Firenze alle 1.23 il 118 di Firenze riceveva la chiamata dei carabinieri per un uomo in forte stato di agitazione. Alle 1.33 il personale paramedico è intervenuto sul posto trovando però l’uomo in un fortissimo stato di agitazione e hanno chiesto l’intervento di un medico per la sedazione arrivato alle 1.44. Secondo quanto comunicato dall’azienda all’arrivo del medico l’uomo si sarebbe già trovato in arresto cardiaco. Dopo vari tentativi di rianimazione è stato deciso il trasporto alle 2.12 verso l’ospedale di Santa Maria Nuova dove l’ambulanza è giunta alle 2.25. Alle 2.45 è stato dichiarato il decesso.

