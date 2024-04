MTV Music Awards 2014: in 10.000 al parco delle Cascine di Firenze | Il Sito di Firenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:46

Grande successo di pubblico

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 22/06/2014 – 00:01 — La Redazione

In oltre diecimila, ieri sera, hanno affollato il parco delle Cascine di Firenze per l’MTV Music Awards, la kermesse dedicata ai grandi nomi e talenti emergenti del pop. A condurre la serata l’attrice e showgirl Chiara Francini, l’ex Iena Pif e il comico Alessandro Betti. Tra gli ospiti della serata, Francesco Renga, Giorgia e il cantante belga Ozark Henry che ha scelto proprio questa serata per presentare in anteprima mondiale il suo nuovo singolo (Godspeed You).

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:46

Grande successo di pubblico

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 22/06/2014 – 00:01 — La Redazione

In oltre diecimila, ieri sera, hanno affollato il parco delle Cascine di Firenze per l’MTV Music Awards, la kermesse dedicata ai grandi nomi e talenti emergenti del pop. A condurre la serata l’attrice e showgirl Chiara Francini, l’ex Iena Pif e il comico Alessandro Betti. Tra gli ospiti della serata, Francesco Renga, Giorgia e il cantante belga Ozark Henry che ha scelto proprio questa serata per presentare in anteprima mondiale il suo nuovo singolo (Godspeed You).

Segui @ilsitodifirenze