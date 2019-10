Rossi: "Se il PD cambia nome suggerisco Partito socialdemocratico"

Ven, 25/10/2019 - 13:23 — La redazione

"Nardella, sindaco di Firenze, in un'intervista oggi su 'Repubblica' propone di cambiare nome al Pd e di chiamarci democratici. Se ci interroghiamo sul nome, la mia proposta è diversa. Non solo bisogna mantenere la parola partito, ma soprattutto un vero partito andrebbe costruito. Inoltre aggiungerei un riferimento al socialismo". Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, replicando alla proposta lanciata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il governatore suggerisce, se i dem devono trovare una nuova etichetta, la denominazione "Partito socialdemocratico, o qualcosa di simile, come ad esempio Partito dei socialisti e democratici", aggiunge. D'altra parte, fa notare, "così si chiamano in Europa tutti i socialisti, al cui gruppo e al cui partito aderiamo".