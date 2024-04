Calcio Storico Fiorentino: squalifiche e radiazioni, mano pesante della disciplinare | Il Sito di Firenze

Wednesday, 27 August 2014 – 13:06

I provvedimenti

Sab, 21/06/2014 – 15:29 — La Redazione

Tre radiazioni, tra cui quella del capitano dei Verdi, e numerose squalifiche: sono queste le dure sanzioni decise oggi dalla Commissione disciplinare per i colori del Calcio storico fiorentino, dopo che ieri la finale del tradizionale torneo, prevista per il 24 giugno in Santa Croce, è stata annullata dal sindaco Dario Nardella per le gravi irregolarità commesse nelle eliminatorie del 14 e 15 giugno. Queste le disposizioni della commissione: – radiazione del calciante di parte Bianca Marco Guidi (croci Bianca) per essere rientrato e rimasto in campo nonostante l’espulsione (art. 9 comma 10 e art. 16 del Regolamento); – squalifica per 2 Tornei per il capitano di parte Bianca Mario Morelli, per non aver collaborato a rendere effettiva l’espulsione del calciante croci Bianca (art. 9 comma 9 e art. 16 del Regolamento); – sanzione amministrativa di € 5.000 (cinquemila) a carico della parte Bianca (art. 9 comma 10 del Regolamento); – squalifica per 6 Tornei al calciante Marzio Moscarelli (rosa Bianca) (art. 10 e 16 del Regolamento); – squalifica per 4 Tornei ai calcianti Alessio Giovannetti (aquila Azzurra) (art. 10 e 16 del Regolamento) e Riccardo Landi (riccio Azzurro) (art. 10 e 16 del Regolamento); – squalifica per 2 Tornei al calciante Demba Diaw (pera Bianca) (art. 10 e 16 del Regolamento); – radiazione per il calciante di parte Verde Marslindi Sharra (delfino Verde) che si è rifiutato di uscire nonostante i ripetuti richiami degli arbitri e dello speaker (art. 9 comma 10 e art. 16 del Regolamento); – radiazione per il capitano di parte Verde Stefano Ciacchi per aver malmenato un giudice di linea e per non aver collaborato a rendere effettiva l’espulsione del calciante delfino Verde (art. 9 comma 9 e art. 16 del Regolamento); – sanzione amministrativa di 5000 euro a carico della parte Verde (art. 9 comma 10 del Regolamento); – squalifica per 5 Tornei al calciante Massimo Lopez (aquila Rossa) (art. 10 e 16 del Regolamento); – squalifica per 2 Tornei ai calcianti Ralf Oxa (corno Verde) (art. 10 e 16 del Regolamento), e Luca Bucci (vespa Verde) (art. 10 e 16 del Regolamento). La Commissione "si riserva di esaminare più compiutamente i filmati video, ciò che la ristrettezza dei tempi non ha consentito, per rilevare ulteriori eventuali violazioni disciplinari". La Commissione "stigmatizza quanto avvenuto sia nell’incontro del 14 giugno, sia in quello del 15 giugno: si sono dovute, infatti, rilevare condotte che nulla hanno a che fare con la lealtà e lo spirito agonistico, senza il rispetto dei quali la pur maschia contesa del Calcio Storico Fiorentino si risolve in vile gazzarra".

La Commissione – conclude il verbale – "non può esimersi dal sottolineare le carenze regolamentari che, sia detto pur senza pretendere una casistica infinita, lasciano ampi vuoti di disciplina: in tal senso la Commissione sollecita il Consiglio comunale ad adottare idonee modifiche del regolamento stesso, sin d’ora dichiarandosi disponibile al proprio contributo conoscitivo, ove richiesto".

