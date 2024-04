Sindaco per Firenze: Nardella "sfida" alle Primarie Ghelli e Lo Presti | Il Sito di Firenze

Tuesday, 15 July 2014 – 13:32

Partito Democratico

Mer, 05/03/2014 – 01:48 — Donato Mongatti

Dario Nardella, Alessandro Lo Presti e Iacopo Ghelli si sfideranno alle primarie del Partito Democratico per scegliere il candidato sindaco a Firenze. I termini per la presentazione delle firme sono scaduti ieri sera. Per Ghelli nei prossimi giorni si dovrà risolvere una questione formale sulla presentazione delle firme. Consultazioni, dunque, dall’esito scontato. Gli avversari di Nardella, semisconosciuti ai cittadini, non hanno alcuna possibilità di scalzare il fedelissimo dell’ex sindaco Matteo Renzi. Eugenio Giani (in primis) e Cristina Scaletti (silurata dall’assessorato alla Cultura. Turismo e Commercio della Regione Toscana – che auspicava primarie di coalizione e non di partito) avrebbero reso la competizione reale. In ogni modo le consultazioni sono previste per il prossimo 23 marzo.

Mer, 05/03/2014 – 01:48 — Donato Mongatti

Dario Nardella, Alessandro Lo Presti e Iacopo Ghelli si sfideranno alle primarie del Partito Democratico per scegliere il candidato sindaco a Firenze. I termini per la presentazione delle firme sono scaduti ieri sera. Per Ghelli nei prossimi giorni si dovrà risolvere una questione formale sulla presentazione delle firme. Consultazioni, dunque, dall’esito scontato. Gli avversari di Nardella, semisconosciuti ai cittadini, non hanno alcuna possibilità di scalzare il fedelissimo dell’ex sindaco Matteo Renzi. Eugenio Giani (in primis) e Cristina Scaletti (silurata dall’assessorato alla Cultura. Turismo e Commercio della Regione Toscana – che auspicava primarie di coalizione e non di partito) avrebbero reso la competizione reale. In ogni modo le consultazioni sono previste per il prossimo 23 marzo.

