“Nelson Mandela Day”: oggi celebrazioni speciali in Palazzo Vecchio | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:42

Ricordo del leader sudafricano

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 18/07/2014 – 02:08 — La Redazione

Oggi, 18 luglio, Palazzo Vecchio ricorda Mandela in occasione del “Nelson Mandela Day”, istituito dalle Nazioni Unite nel giorno della nascita del leader sudafricano. Palazzo Vecchio avrà un allestimento particolare e la statua del Nettuno in piazza Signoria sarà illuminata con i colori della bandiera del Sudafrica. Anche al Nelson Mandela Forum, dove è in corso la Final Six della World League di pallavolo, ci saranno iniziative per celebrare la ricorrenza.

Sunday, 20 July 2014 – 06:42

Ricordo del leader sudafricano

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 18/07/2014 – 02:08 — La Redazione

Oggi, 18 luglio, Palazzo Vecchio ricorda Mandela in occasione del “Nelson Mandela Day”, istituito dalle Nazioni Unite nel giorno della nascita del leader sudafricano. Palazzo Vecchio avrà un allestimento particolare e la statua del Nettuno in piazza Signoria sarà illuminata con i colori della bandiera del Sudafrica. Anche al Nelson Mandela Forum, dove è in corso la Final Six della World League di pallavolo, ci saranno iniziative per celebrare la ricorrenza.