Il 17 maggio a Firenze "La Notte dei Musei": aperto anche Pazzo Vecchio | Il Sito di Firenze

Tuesday, 26 August 2014 – 05:46

Le iniziative

Gio, 15/05/2014 – 19:03 — La Redazione

Il museo di Palazzo Vecchio sarà aperto gratuitamente dalle 18 a mezzanotte di sabato prossimo, 17 maggio, in occasione della Notte dei musei e di Amico museo 2014, le iniziative europea e toscana che vogliono valorizzare musei e siti storici con aperture gratuite, spettacoli ed eventi speciali. L’ultimo ingresso per Palazzo Vecchio è previsto alle 23. la Torre di Arnolfo chiuderà alle 18. E’ possibile anche visitare – su prenotazione – il Camminamento di Ronda, anche questo straordinariamente aperto gratis dalle 18 alle 24.

Nell’ambito dell’iniziativa Amico museo 2014, inoltre, i musei civici fiorentini e l’associazione Muse presentano una serie di visite e attività gratuite dedicate ai pubblici speciali, con l’intento di offrire gli strumenti più efficaci per potersi "sentire a casa" nei musei della città.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055 2768224 / 055 2768558

Mail: info@muse.comune.fi.it; info: museicivicifiorentini.comune.fi.it/

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 26 August 2014 – 05:46

Le iniziative

Gio, 15/05/2014 – 19:03 — La Redazione

Il museo di Palazzo Vecchio sarà aperto gratuitamente dalle 18 a mezzanotte di sabato prossimo, 17 maggio, in occasione della Notte dei musei e di Amico museo 2014, le iniziative europea e toscana che vogliono valorizzare musei e siti storici con aperture gratuite, spettacoli ed eventi speciali. L’ultimo ingresso per Palazzo Vecchio è previsto alle 23. la Torre di Arnolfo chiuderà alle 18. E’ possibile anche visitare – su prenotazione – il Camminamento di Ronda, anche questo straordinariamente aperto gratis dalle 18 alle 24.

Nell’ambito dell’iniziativa Amico museo 2014, inoltre, i musei civici fiorentini e l’associazione Muse presentano una serie di visite e attività gratuite dedicate ai pubblici speciali, con l’intento di offrire gli strumenti più efficaci per potersi "sentire a casa" nei musei della città.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055 2768224 / 055 2768558

Mail: info@muse.comune.fi.it; info: museicivicifiorentini.comune.fi.it/

Segui @ilsitodifirenze