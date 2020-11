Violenza sulle donne, tutte le iniziative in Toscana

Mar, 24/11/2020 - 20:43 — La redazione

Dall'Istituto degli Innocenti, a Firenze, illuminato di rosso alle scarpe rosse che saranno sistemate in piazza del Duomo, a Pistoia, dalle mascherine per proteggersi contro la violenza a Prato alla Torre di Pisa arancione.

La Toscana si mobilita in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorre domani, con varie iniziative, la maggior parte online a causa delle restrizioni per il Covid.

A Firenze, oltre al Loggiato degli Innocenti, saranno illuminate di rosso le sei porte storiche cittadine in modo da sensibilizzare i cittadini. Il Teatro delle Spiagge organizza un evento online che si sviluppa intorno allo spettacolo 'La mite' (ore 20.30), tratto dal racconto di Dostoevskij e interpretato da Beatrice Visibelli per l'adattamento e la regia di Nicola Zavagli: durante la mattinata anche videointerviste di approfondimento.

Da domani a venerdì Officine Papage organizza poi sulla piattaforma Zoom lo spettacolo che sarà realizzato e fruito completamente al buio: il pubblico virtuale (massimo 25 spettatori) dovrà spengere le luci e indossare l'auricolare.

L'associazione per la legalità 'Gomitolo perduto' e Cgil invitano invece a esporre un drappo rosso alla finestra, le botteghe del Mercato centrale organizzano un flash mob in modalità social.

Nell'area metropolitana, a Bagno a Ripoli, diverse iniziative online e manifesti prodotti dal Comune con testimonial come Leonardo Pieraccioni, Cecilia Strada, Daniela Morozzi e Letizia Fuochi. A Castelfiorentino una mascherina che raffigura scarpette rosse sarà consegnata a tutte le donne all'uscita della Coop.

Pisa inaugura una panchina arancione e illumina dello stesso colore Torre pendente e Logge dei Banchi. Il vicesindaco Raffaella Bonsangue e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai hanno intanto issato sul Ponte di mezzo la bandiera arancione con la scritta 'No alla violenza sulle donne.

A Pistoia l'installazione delle scarpe rosse in piazza del Duomo è a cura dell'artista messicana Elina Chauve: sarà inoltre diffuso (da Centro Aiutodonna e Sds) un video per informare e prevenire il fenomeno.

A Prato Cgil e Spi Cgil hanno ideato lo slogan 'Proteggiti anche dalla violenza', stampandolo sulle mascherine per evitare il contagio da Covid, a Grosseto è stato creato un manifesto promosso da Anpi, Arci, Cgil, Cisl Libera e Uil mentre a Carrara le operatrici del Centro antiviolenza distribuiranno, alle attività di ristorazione del territorio, bustine di zucchero che riportano i recapiti telefonici del Centro.

Siena è al fianco delle donne: domani sera sara' accesa di arancione la Cappella di piazza del Campo, inoltre due panchine rosse saranno collocate all'Universita' di Siena e a quella per Stranieri.

Ad Arezzo il palazzo della Provincia sarà illuminato di rosso, a Cecina (Livorno) è in programma una maratona di letture e riflessioni. A livello politico Fdi chiede alla Regione Toscana "di destinare risorse per affittare strutture di piccole e medie dimensioni per ospitare le donne", Fi organizza una diretta sulla pagina Facebook regionale.