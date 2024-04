Castellacci: "Montolivo in campo tra qualche mese. Aquilani ok" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 04 June 2014 – 15:46

Report medico

Dom, 01/06/2014 – 19:07 — La Redazione

"La prima cosa che mi ha chiesto Montolivo è il tipo di intervento a cui sarebbe stato sottoposto, poi i tempi di recupero che sono di qualche mese. Lo ha detto il responsabile medico della Nazionale Enrico Castellacci rientrato nel tardo pomeriggio a Coverciano dopo il viaggio di ritorno da Londra a Milano, su un aereo ambulanza insieme al centrocampista del Milan e della Nazionale che ieri sera si è fratturato la tibia durante l’amichevole con l’Irlanda.

"Domani mattina – ha spiegato Castellacci – Montolivo si opererà e dopo inizierà il solito percorso post-operatorio".

"Abbiamo preferito non rischiare e sottoporlo ad una tac di controllo che lo ha tranquillizzato – ha aggiunto riguardo al trauma cranico subito da Alberto Aquilani – oggi sta bene".

