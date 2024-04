Comune di Firenze, Marco Agnoletti sarà il portavoce del sindaco Nardella | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 11:25

capo ufficio stampa

Lun, 14/07/2014 – 22:12 — La Redazione

Il giornalista Marco Agnoletti è stato nominato capo dell’ufficio stampa del Comune di Firenze. Lo ha annunciato oggi il sindaco Dario Nardella. Agnoletti sarà anche il portavoce del sindaco. Agnoletti ha svolto il ruolo di capo dell’ufficio stampa anche nella precedente amministrazione guidata da Matteo Renzi. (Foto da Facebook)

