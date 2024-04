“Donne e miti”: a Fiesole pittura e scultura di Elio De Luca | Il Sito di Firenze

“Donne e miti” è il titolo della mostra di pittura e scultura dell’artista pratese Elio De Luca che verrà inaugurata sabato 5 aprile alle ore 17 nella Sala del Basolato del Municipio di Fiesole (piazza Mino).

L’esposizione, che gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze e d è realizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con quello di Pontassieve, è curata da Filippo Lotti. La mostra rientra in un unico percorso artistico che prende il via proprio da Fiesole per proseguire, in contemporanea, nella Sala delle Colonne di Pontassieve (inaugurazione il 6 aprile alle 17). Due esposizioni riunite sotto uno stesso titolo, ma che presentano due aspetti distinti del lavoro di De Luca.

“Mostre riunite sotto uno stesso titolo, un unico catalogo, un’unica idea ma che presentano due aspetti distinti del lavoro di De Luca – spiega il curatore Lotti –. E proprio dalla dicotomia che si evince dal titolo delle mostre si intuisce il duplice aspetto artistico. Tredici nuovi dipinti di medie e grandi dimensioni, tutti pastelli a olio su carta intelata, per Fiesole, integrati con un’altra decina di opere provenienti dalla mostra tenutasi a Palazzo Venezia a Roma nel 2010 e da collezioni private”.

La mostra resterà aperta ai visitatori, ad ingresso libero, fino all’11 maggio 2014.

Orario di apertura: dal martedì al sabato 15.30-19.30; domenica 10.00-13.00; Pasqua e lunedì di Pasqua 15.30-19.30.

Per info: 055 5961293, infomusei@comune.fiesole.fi.it, www.museidifiesole.it.

Segui @ilsitodifirenze



