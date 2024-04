Fugge in scooter con 50 grammi di hashish: denunciato 16enne fiorentino | Il Sito di Firenze

Sunday, 13 July 2014 – 22:40

Lungarno Santa Rosa

Ven, 11/07/2014 – 17:03 — La Redazione

Un sedicenne è stato fermato ieri sera dalla Polizia, mentre transitava a bordo del suo scooter nel Lungarno Santa Rosa. Ignorato l’alt degli agenti, è scattato un breve inseguimento finché il fiorentino non è stato bloccato. Nello zaino del ragazzo sono stati trovati 50 grammi di hashish. Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.

