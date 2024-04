Presentate a Coverciano le figurine e le card Panini di Brasile 2014 | Il Sito di Firenze

La Panini ha presentato oggi ufficialmente al commissario tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli, la nuova collezione di figurine “2014 FIFA World Cup Brasil™” sui prossimi Mondiali di calcio in Brasile. L’incontro è avvenuto presso il Centro Tecnico di Coverciano, dove gli Azzurri sono riuniti in ritiro. Questa raccolta sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia e nel mondo, soprattutto in Brasile e negli altri Paesi del continente americano, compresi Stati Uniti e Messico: milioni sono ormai i collezionisti a caccia delle figurine adesive per completare l’album. E c’è una buona notizia per i collezionisti italiani: Panini realizzerà gli aggiornamenti delle figurine degli Azzurri, sulla base delle prossime convocazioni ufficiali, che saranno distribuite nel corso del mese di giugno con modalità che verranno comunicate nelle prossime settimane. Al ct Prandelli, la Panini ha anche presentato la collezione di cards “2014 FIFA World Cup Brasil™ Adrenayn XL”, che esce domani in edicola: è la prima volta che l’Azienda modenese distribuisce in maniera estensiva in Italia anche una raccolta di cards (nello stile di quelle realizzate per l’NBA o per il Campionato di calcio italiano) per i Mondiali FIFA, destinate soprattutto ad un pubblico di giovanissimi che potranno collezionarle o per usarle per giocare.

“Siamo veramente orgogliosi dei nostri diversi prodotti legati ai Mondiali FIFA in Brasile”, ha dichiarato Antonio Allegra, Direttore Mercato Italia di Panini. ”Da 44 anni, Panini realizza la collezione ufficiale di figurine su questa fantastica competizione e siamo passati da una raccolta di immagini su cartoncino distribuita in pochi paesi ad una bellissima collezione di figurine autoadesive, oggi presente in oltre 100 nazioni dei 5 continenti. A ciò si aggiungono anche altri prodotti, in primis il trading card game Adrenalyn XL, per collezionare e giocare con le stelle di questa manifestazione”.

La collezione “2014 FIFA World Cup Brasil™” è articolata in ben 640 figurine adesive, di cui 40 stampate su speciale materiale olografico, da raccogliere in un album da 80 pagine. Le prime pagine dell’album sono dedicate alla storia dei Mondiali FIFA, con l’albo d’oro delle squadre finaliste e le vincitrici delle 19 edizioni sin qui disputate: vi trovano spazio le figurine del trofeo, del pallone ufficiale “Brazuca”, degli stadi brasiliani, della simpatica mascotte “Fuleco” e dello slogan ufficiale “All in one rhythm”. Ad ognuna delle 32 nazionali partecipanti ai Mondiali FIFA in Brasile è invece riservata una doppia pagina con le figurine singole di 17 calciatori, oltre alla squadra schierata e l’emblema in glitter; le figurine dei singoli giocatori sono arricchite da dati anagrafici, ruolo e club di appartenenza. Per ogni rappresentativa, è inoltre riportato il cammino che l’ha portata alla fase finale. Vi è poi una speciale doppia pagina con le immagini, una per ogni squadra finalista, delle partite che ne hanno sancito la qualificazione. Presente anche una sezione dell’album dedicata al Brasile, con i poster ufficiali e foto delle città ospitanti. Chiude la collezione una pagina dedicata ai record storici di questa competizione. Non mancano per questa raccolta anche importanti supporti multimediali. Innanzitutto, è disponibile l’applicazione ufficiale “Panini Collectors”, che permetterà ai collezionisti di aggiornare automaticamente la propria mancolista grazie alla tecnologia della “realtà aumentata” via via che vengono trovate le diverse figurine. E’ poi possibile collezionare anche in via digitale le figurine Panini all’interno del sito ufficiale FIFA World Cup, utilizzando anche i codici presenti sul retro degli scudetti in ogni bustina e accedendo all’indirizzo www.FIFA.com/stickeralbum.

La collezione “2014 FIFA World Cup Brasil™ Adrenalyn XL” è articolata in 416 cards sui protagonisti dei Mondiali FIFA, con cui è possibile giocare e divertirsi. Oltre alle 292 cards base, vi sono 124 cards realizzate in materiale speciale e suddivise in una decina di categorie di gioco. Tra queste, le “Fans Favourites”, le “Expert”, le “Defensive Rock”, le “Star Player” e tante altre. Non mancano poi le cards con i loghi delle Nazionali, le preziosissime “Game Changers”, le “Top Master” e le imperdibili “Double Trouble”. Questa collezione consente anche di confrontarsi online con i giocatori Adrenalyn di tutto il mondo. Collezionando le cards online sul sito www.2014fifaworldcupbrazil.paniniadrenalyn.com e dopo aver registrato le proprie cards (grazie al codice univoco posizionato sul retro di ciascuna), sarà possibile giocare fantastiche partite online, nella modalità torneo o scontro singolo, oppure sfidando con un amico una coppia di avversari.

La collezione di figurine “2014 FIFA World Cup Brasil™” è prodotta su licenza ufficiale FIFA. L’album ha un prezzo di 2 euro, mentre una bustina contenente 5 figurine costa 0,60 euro. Disponibile anche un blister promozionale di lancio contenente un album e 5 bustine al prezzo di soli 3 euro. Anche la collezione di cards “2014 FIFA World Cup Brasil™ Adrenalyn XL” è prodotta su licenza ufficiale FIFA. Una bustina contenente 6 cards ha un prezzo di 1,50 euro. Disponibile anche lo Starter Pack al prezzo di 8,90 euro, contenente un raccoglitore, il campo da gioco, il regolamento, 4 bustine e le esclusive cards limited edition.

