Tramvia: sì al prolungamento da Firenze fino a Bagno a Ripoli, Sesto e Campi | Il Sito di Firenze

Monday, 04 August 2014 – 15:17

Linee 2 e 3

Ven, 25/04/2014 – 00:01 — La Redazione

Una tramvia sempre più metropolitana che, oltre a raggiungere Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, si allunga a sud fino a Bagno a Ripoli. Ieri è stato aggiornato l’accordo di programma firmato un mese e mezzo fa inserendo appunto anche il prolungamento verso Bagno a Ripoli. Erano presenti l’assessore ai trasporti della Regione, il vicesindaco di Firenze Dario Nardella, i sindaci degli altri comuni interessati Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli. Con l’accordo è stato siglato anche il cronoprogramma dei lavori, che riprenderanno nelle prossime settimane per terminare entro il 2017. Il prolungamento della tramvia fino a Bagno a Ripoli lungo la provinciale di Rosano costerà 370 milioni, che si aggiungono ai 383 necessari per la realizzazione delle linee 2 e 3 (altri undici chilometri e 12 e 20 fermate) dalla stazione di Santa Maria a Novella fino a Careggi e da piazza della Libertà fino all’aeroporto di Peretola. Per il tratto già in funzione dal 2010 (quasi otto chilometri e 14 fermate tra Scandicci e Firenze) sono stati spesi 245 milioni di euro. Per Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio la Regione, al momento, ha finanziato solo uno studio di fattibilità per un milione di euro. Con le stesse risorse sarà pagato anche uno studio analogo, da realizzare entro gennaio 2015, per Bagno a Ripoli, che non rientra tra le opere in parte finanziate ad oggi dall’Unione europea.

Sulla tramvia fiorentina complessivamente la Regione ha impegnato finora quasi 70 milioni, la metà dei quali sono fondi europei. Il Governo nei giorni scorsi ha messo a disposizione 121 milioni per le linee cittadine 2 e 3.

