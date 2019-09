Aeroporto di Firenze, Renzi: "Franceschini ha firmato il ricorso contro la sentenza del Tar"

Dom, 15/09/2019 - 13:33 — La redazione

"Il ministero dei Beni culturali ha già firmato il ricorso contro la sentenza del Tar della Toscana che nel maggio scorso ha dichiarato nulla la Valutazione d'impatto ambientale bloccando l'iter di realizzazione della nuova pista di Peretola...".

Lo ha annunciato l'ex premier ed oggi senatore del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista concessa al 'Corriere fiorentino' parlando della possibile nuova pista per l'aeroporto di Firenze. "Grazie al ministro Franceschini e al segretario generale del ministero, Salvo Nastasi, il ricorso è stato firmato, peraltro anche da Enav - ha aggiunto Matteo Renzi -. La partita è tutt'altro che chiusa. In epoca gialloverde Bonisoli non ha mai voluto mettere quella firma". (ITALPRESS)