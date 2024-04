Costa Concordia: oggi inizia il viaggio verso Genova | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Isola del Giglio

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 23/07/2014 – 00:56 — La Redazione

Oggi, a due anni e mezzo dal naufragio, inizierà il viaggio della Costa Concordia verso Genova. Nel primo pomeriggio la nave abbandonerà l’isola del Giglio, ma i lavori e i controlli inizieranno dalle 6 del mattino. Il relitto sarà trainato dai rimorchiatori alla velocità di due nodi l’ora ed entrerà nel porto ligure domenica mattina.

"Tutte le verifiche ci indicano che non c’è il rischio di rottura della nave" durante il viaggio, ha detto il responsabile per Costa del progetto di rimozione del relitto, Franco Porcellacchia, parlando in conferenza stampa al Giglio. Massima attenzione all’ambiente: durante la traversata le unità del convoglio che scorterà la nave saranno adibite ad intervenire prontamente in caso di sversamento di sosteanze inquinanti dal relitto.

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Isola del Giglio

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 23/07/2014 – 00:56 — La Redazione

Oggi, a due anni e mezzo dal naufragio, inizierà il viaggio della Costa Concordia verso Genova. Nel primo pomeriggio la nave abbandonerà l’isola del Giglio, ma i lavori e i controlli inizieranno dalle 6 del mattino. Il relitto sarà trainato dai rimorchiatori alla velocità di due nodi l’ora ed entrerà nel porto ligure domenica mattina.

"Tutte le verifiche ci indicano che non c’è il rischio di rottura della nave" durante il viaggio, ha detto il responsabile per Costa del progetto di rimozione del relitto, Franco Porcellacchia, parlando in conferenza stampa al Giglio. Massima attenzione all’ambiente: durante la traversata le unità del convoglio che scorterà la nave saranno adibite ad intervenire prontamente in caso di sversamento di sosteanze inquinanti dal relitto.