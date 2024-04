Firenze, sesso davanti a Ponte Vecchio. Pomeriggio di passione per una giovane coppia GUARDA IL VIDEO | Il Sito di Firenze

Wednesday, 11 June 2014 – 08:22

Ven, 07/02/2014 – 09:41 — Matteo Cali

Troppo bello il tramonto di Firenze visto da sotto Ponte Vecchio per resistere alla passione. Lo devono aver pensato due giovani ragazzi che hanno deciso di ‘consumare’ il loro rapporto proprio in riva all’Arno. Appena passato il cancello che porta ai Canottieri sul Lungarno Generale Diaz, girato l’angolo c’è il muro della passione. Nonostante i molti turisti che passano sulla spalletta e dal Ponte alle Grazie fotografano il tramonto fiorentino, i due giovani spensierati si gettano in qualche minuto, di forse anche un po’ scomoda, passione. Poi si risistemano, lui tronfio le deve dir qualcosa e lei con una spinta quasi lo sbeffeggia. È una coppia complice, carina, ricca di effusioni. Vanno via, rigorosa sigaretta in bocca, mano della mano con il sorriso stampato. A Firenze, lungarno Generale Diaz alle cinque del pomeriggio.

