Ospedale di Careggi, flash mob di Fratelli d'Italia contro il racket dei parcheggiatori abusivi | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 17:00

la protesta

Mar, 20/05/2014 – 17:51 — La Redazione

Prima l’ironia nello spot per questa campagna elettorale, poi il flash mob di questa mattina con giubbotti catarifrangenti. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale, con il consigliere regionale Giovanni Donzelli, è nuovamente intervenuta al parcheggio dell’ospedale di Careggi per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, oltre una ventina di origine africana, presenti nell’area. Donzelli, insieme a simpatizzanti e candidati del partito di Giorgia Meloni, ha svolto un volantinaggio parlando con gli utenti dell’ospedale. “Non ci stupiamo che dopo 5 anni delle false promesse di Renzi e Nardella la situazione sia peggiorata – ha detto Donzelli – Tutto questo è vergognoso, perché qua i fiorentini vengono per motivi di salute a trovare parenti ricoverati o per esami medici e non per divertirsi”. “E’ incredibile – ha aggiunto il consigliere regionale – che cittadini che devono recarsi in ospedale debbano sottostare al racket dei parcheggiatori abusivi con il silenzio totale di chi governa, male, Firenze”.

