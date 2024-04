Pradè: "Faremo di tutto per tenere Cuadrado alla Fiorentina" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 19:22

Presentazione nuove maglie

Lun, 07/07/2014 – 17:04 — La Redazione

"Cuadrado è un calciatore fortissimo. La famiglia Della Valle ha fatto un grande sforzo per risolvere a nostro favore la sua compartecipazione. Adesso bisogna mettersi seduti tutti insieme, anche con il calciatore, quando tornerà dalle vacanze, successive al suo Mondiale e capire insieme la sua volontà. Noi faremo di tutto per convincerlo a restare con noi". Lo ha detto il DS della Fiorentina Daniele Pradè in occasione della presentazione delle nuove divise della Fiorentina per la stagione 2014-2015 (presso il Mercato Centrale di Firenze), rispondendo sul futuro dell’esterno colombiano Juan Gullermo Cuadrado. "Per Cuadrado – ha sottolineato – non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale".

