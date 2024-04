Vigili nelle segreterie degli assessori: l'interrogazione di Marco Stella | Il Sito di Firenze

Wednesday, 25 June 2014 – 22:42

Lun, 23/06/2014 – 14:54 — La Redazione

Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione sulla notizia dei vigili trasferiti alle segreterie degli assessori.

Di seguito il testo:

Interrogazione con risposta scritta

Oggetto: per avere informazioni in merito ai vigili trasferiti alle segreterie degli assessori

Preso atto che il corpo di Polizia municipale dispone di 859 agenti;

Appreso dalla stampa che 4 agenti del corpo della Polizia municipale hanno ottenuto il passaggio alle segreterie di alcuni assessori;

Preso atto che ogni vigile sottratto all’organico complessivo del corpo di Polizia municipale e messo in una segreteria é un elemento che perdiamo per le funzioni di controllo del territorio;

Visto che il sindaco Nardella ha detto che voleva più agenti per strada;

Interroga

Per sapere se la notizia corrisponde al vero;

Quanti sono gli agenti di Polizia municipale che sono stati assegnati alle segreterie degli assessori;

Chi sono gli agenti e come sono stati scelti;

Presso quali assessori sono stati assegnati;

Se il Sindaco nella sua segreteria ha un appartenente al corpo della Polizia municipale;

Se i vigili urbani assegnati alle segreterie hanno perso la qualifica di vigile;

Se tra gli agenti della Polizia municipale che sono stati assegnati alle segreterie di sindaco o assessori vi sono parenti del Sindaco, degli assessori o di Consiglieri Comunali.

