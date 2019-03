DONNE, Sibilla Aleramo: una vita tra femminismo, cultura e amore bruciante

Ven, 08/03/2019 - 11:00 — La redazione

Marta Felicina Faccio detta "Rina" è Sibilla Aleramo, una delle più famose e controverse letterate del Novecento. La violenza subita a 15 anni, il matrimonio ‘riparatore’, gli amanti e l'amore travolgente per il poeta portato alla pazzia.

La vita di Sibilla Aleramo potrebbe essere una sua opera, se non fosse vera. Si spende nella lotta femminista e nella cultura, e incarna l’amore bruciante e malato. Vive un’adolescenza complicata e tormentata dal rapporto con i genitori.

Nata ad Alessandria nel 1876, per il lavoro del padre, dirigente d’azienda, si sposta a Milano, per poi trasferirsi nelle Marche, a Civitanova. Qua la madre tenta il suicidio lanciandosi dal balcone di casa e, dopo pochi anni, viene ricoverata nel manicomio di Macerata, dove morirà.

Nel 1893 Rina, a undici anni, viene violentata da un impiegato di una fabbrica, rimane incinta ma perde il bambino, ma la famiglia la costringe a un matrimonio «riparatore» con l’uomo. Diventa madre di Walter due anni più tardi e ‘Rina’ vede nel figlio la via di fuga da una vita oppressa. Ma la realtà familiare è ben altra, e l’ombra dello sconforto la porta a tentare il suicidio. Un dramma dal quale riesce a riprendersi, esprimendo la sua personalità in alcuni articoli pubblicati dal 1897 nella ”Gazzetta letteraria”, ne “L’Indipendente” e nella rivista femminista “Vita moderna”.

Instaura un rapporto letterale con alcune delle figure più rappresentative del mondo femminile dell’epoca, in particolare con Giorgina Craufurd Saffi, moglie di Aurelio. Scrive, comunica e prova anche a costituire le sezioni del movimento delle donne e nella partecipazione a manifestazioni per il diritto al voto e per la lotta contro la prostituzione.

Torna a Milano, dove le viene affidata la direzione del settimanale socialista «L'Italia femminile» dove continua la sua corrispondenza con intellettuali progressisti che contribuiranno alla storia moderna italiana, come Giovanni Cena, Maria Montessori, Matilde Serao, Ada Negri. Deve però tornare nelle Marche per il lavoro del marito, un evento che la convincerà a fuggire dal matrimonio, lasciando anche il figlio e scappando a Roma verso una vita nuova.

E’ il 1902 e Rina si lega a Giovanni Cena, con il quale collabora nelle pubblicazioni di Nuova Antologia e inizia a scrivere il romanzo Una donna, pubblicato poi quattro anni dopo. Rina diventa Sibilla Aleramo e pubblica il romanzo con questo pseudonimo. Un libro di grande successo in Italia, che venne tradotto in Europa e Stati Uniti. La storia della sua vita, dall'infanzia fino alla sofferta decisione di lasciare il figlio, per affermare una vita libera e consapevole, combattendo contro la costrizione e l'umiliazione di un’ideologia imposta alle donne.

Il suo spirito ribelle la porterà però a distaccarsi dal movimento femminista che a suo modo doveva cambiare obiettivi e rivendicare ed esprimere la diversità femminile. Terminata la relazione con Cena, vive i suoi rapporti in maniera libera. Ha una relazione con Lina Poletti, poi nel 1911 passa da Firenze, dove collabora con la Marzocco. Due anni dopo torna a Milano e si avvicina al movimento futurista, poi Parigi e Roma, dove diventa amica di Grazia Deledda. Sono gli anni in cui convive con relazioni fugaci ma intense con alcuni tra i più celebri letterati italiani, come Vincenzo Cardarelli, Giovanni Papini, Umberto Boccioni.

Negli anni della Grande Guerra conosce il poeta Dino Campana, con il quale ha un rapporto tormentato anche per la malattia mentale dell’uomo. Nel 1919 pubblica Il passaggio. Mentre nel 1920 scrive Endimione, dedicato a D’Annunzio e ispirata alla sua vicenda amorosa con l’atleta Tullio Bozza, una storia terminata con la morte del giovane di tubercolosi, e nel 1921 Momenti la sua prima raccolta di poesie. Nel 1928, ridotta in povertà, torna a Roma e l’anno successivo riesce a pubblicare la raccolta Poesie, e poi Gioie d’occasione. La produzione degli anni a venire è incredibile e Sibilla pubblica il romanzo Il frustino e un'altra raccolta di poesie, Sì alla terra, ed una nuova serie di prose, Orsa minore.

Femminista, pacifista, fascista, Sibilla Aleramo non si adeguò ma a ruoli o stereotipi femminili tradizionali. Nel 1936 conosce il giovane Matacotta, uno studente di quarant'anni più giovane di lei, a cui resta legata per 10 anni, la sua “quarta esistenza” di cui lascia testimonianza nel diario che l’accompagnerà fino alla morte.

Al termine della seconda guerra mondiale si iscrive al P.C.I. e si impegna intensamente in campo politico e sociale. Collabora, tra l’altro, all’«Unità» e alla rivista «Noi donne».

Muore a Roma nel 1960, dopo una lunga malattia.