Fiorentina – Torino: la probabile formazione Viola – I convocati | Il Sito di Firenze

Ultima partita di Campionato prima del rompete le righe. La Fiorentina sfiderà al Franchi di Firenze il Torino in una gara insignificante per i Viola (4° posto matematicamente centrato), ma importantissima in chiave Europa League per i Granata. Prima dell’incontro Giuseppe Rossi riceverà un importante riconoscimento. L’Unione Stampa Sportiva Italiana, con voto unanime, ha infatti deciso di assegnare per la stagione 2013-2014 il “Pallone d’Argento per un calcio non violento” – Coppa Giaime Fiumanò all’attaccante della Fiorentina

Questa la motivazione del premio:“Professionista esemplare, campione di coraggio e lealtà, modello di comportamento in campo e fuori. Oggi anche simbolo di quegli atleti che non si arrendono alla sfortuna, superando i momenti più difficili”.

Montella nel tardo pomeriggio di ieri ha diramato la lista dei convocati: Ambrosini, Anderson, Aquilani, Borja, Bakic, Bardini, Compper, Cuadrado, Fernandez, Gomez, Hegazi, Ilicic, Joaquin, Lupatelli, Matri, Pasqual, Pizarro, Rebic, Rodriguez, Roncaglia, Rosati, Rossi, Tomovic, Vargas, Wolski.

Ecco la probabile formazione Viola di Fiorentina – Torino, gara valida per la 19a ed ultima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014: (4-3-1-2) Rosati; Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, Tomovic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Mati Fernandez; Borja Valero, Cuadrado, Rossi.

Segui @ilsitodifirenze



Ultima partita di Campionato prima del rompete le righe. La Fiorentina sfiderà al Franchi di Firenze il Torino in una gara insignificante per i Viola (4° posto matematicamente centrato), ma importantissima in chiave Europa League per i Granata. Prima dell’incontro Giuseppe Rossi riceverà un importante riconoscimento. L’Unione Stampa Sportiva Italiana, con voto unanime, ha infatti deciso di assegnare per la stagione 2013-2014 il “Pallone d’Argento per un calcio non violento” – Coppa Giaime Fiumanò all’attaccante della Fiorentina

Questa la motivazione del premio:“Professionista esemplare, campione di coraggio e lealtà, modello di comportamento in campo e fuori. Oggi anche simbolo di quegli atleti che non si arrendono alla sfortuna, superando i momenti più difficili”.

Montella nel tardo pomeriggio di ieri ha diramato la lista dei convocati: Ambrosini, Anderson, Aquilani, Borja, Bakic, Bardini, Compper, Cuadrado, Fernandez, Gomez, Hegazi, Ilicic, Joaquin, Lupatelli, Matri, Pasqual, Pizarro, Rebic, Rodriguez, Roncaglia, Rosati, Rossi, Tomovic, Vargas, Wolski.

Ecco la probabile formazione Viola di Fiorentina – Torino, gara valida per la 19a ed ultima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014: (4-3-1-2) Rosati; Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, Tomovic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Mati Fernandez; Borja Valero, Cuadrado, Rossi.

Segui @ilsitodifirenze