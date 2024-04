World League: stasera Italia-Australia, Azzurri già qualificati alla semifinale | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:39

I risultati della 2a giornata

Ven, 18/07/2014 – 01:27 — La Redazione

Seconda giornata della Final Six della World League, ieri, al Mandela Forum di Firenze. Nel pomeriggio il Brasile si è imposto sulla Russia per 3 set a 1 (26-24; 22-25; 25-23; 25-22 ), la sera gli Stati Uniti hanno superato l’Australia col medesimo punteggio (22-25; 25-18; 25-23; 25-19).

Oggi, 18 luglio, alle ore 17.30 Brasile-Iran; la sera, alle ore 20.30, tornano in capo gli Azzurri che sfideranno l’Australia.

In virtù dei risultati della prima e seconda giornata, l’Italia è già matematicamente qualificata alle semifinali. Quasi certo il primo posto nel girone che sarebbe pregiudicato solo da una sconfitta per 3 a 0.

