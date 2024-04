MpS: Riesame respinge sequestro Nomura | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 03:22

monte dei paschi

Sab, 13/07/2013 – 13:10 — La Redazione

Il Tribunale del Riesame di Siena ha respinto l’appello presentato dai pm titolari dell’inchiesta su MpS che avevano chiesto il sequestro di 1,8 miliardi di Banca Nomura. Il sequestro non era stato gia’ convalidato neppure dal gip Ugo Bellini.

