Comune di Firenze: l'ambiente al centro del programma di mandato 2019-2024

Mar, 16/07/2019 - 00:05 — Donato Mongatti

5 anni con l'ambiente al centro del nuovo mandato. È questo l'obiettivo principale del programma di governo illustrato ieri in Consiglio comunale dal Sindaco di Firenze Dario Nardella.

Le linee guida del programma sono state proposte all'assemblea con un mese e mezzo di anticipo, affinché le questioni possano essere analizzate e discusse. Dopo l'estate sarà redatto il documento con le linee programmatiche che sarà oggetto del voto in Consiglio comunale.

“L'obiettivo è quello di finire il lavoro cominciato – ha spiegato ai giornalisti Nardella – dobbiamo completare questo arco di trasformazione di dieci anni della nostra città. Con alcuni elementi di forte accelerazione come l'ambiente con la 'forestazione urbana'*; l'impegno sulla raccolta differenziata; la riduzione dell'inquinamento e del traffico; maggior pulizia e decoro urbano della città: insomma un programma 'green' a trecentosessanta gradi”. “A questo – ha aggiunto Nardella – si affiancherà l'impegno a continuare il grande sforzo della riqualificazione di strade, marciapiedi, viabilità e infrastrutture come ponti, passerelle e il grande impegno sullo svincolo di Peretola”.

Questo sarà anche il mandato del nuovo regolamento urbanistico che prevede la partecipazione dei cittadini e delle imprese alla stesura dello stesso, accelerando sulla “riqualificazione dei quartieri non centrali – ha precisato il Sindaco –“. Un nuovo regolamento urbanistico incentrato come in precedenza sui cosiddetti 'volumi zero', ovvero la riqualificazione di edifici esistenti in luogo di nuove edificazioni. “Il principio tendenziale – ha spiegato Nardella – sarà sempre questo, massimo rispetto del territorio. Faremo tesoro dei punti su cui il regolamento non ha portato i risultati attesi e proveremo anche a sperimentare nuove misure, ma non c'è dubbio che in un territorio come quello di Firenze l'obiettivo principale sia la riconversione delle aree e dei volumi dismessi, non certo quello di consumare nuovo suolo nel calcolo complessivo dei volumi”.

Naturalmente il mandato prevede la prosecuzione della realizzazione di nuove linee della Tramvia: “Con l'obiettivo – ha spiegato il primo cittadino - di terminare entro il prossimo mandato la progettazione della linea per Sesto Fiorentino, e di realizzare le tramvie per Bagno a Ripoli, quella per le Piagge e la variante di San Marco (braccetto per il centro, ndr)”.

Sicurezza, scuola, welfare, sport, cultura, innovazione e servizi digitali, quartieri e partecipazione sono gli altri punti cardine dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi è prevista la realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina e nel contempo riqualificare la cittadella dello sport a Campo di Marte.

Nel video: le slide riassuntive del programma di mandato illustrato ieri in Palazzo Vecchio dal Sindaco Nardella.

*Gli immobili erp sui quali saranno create le prime pareti verdi per realizzare la cosiddetta 'forestazione urbana' si trovano nei quartieri 2, 4 e 5. Saranno interessati dal progetto i villaggi erp in via Niccolò da Tolentino (Q.5) e in via Rocca Tedalda (nella parte dei fabbricati più vecchi. Q.2); i villaggi ad alta densità abitativa alle Piagge da via della Sala a via Liguria e in via dell’Osteria (entrambi nel Q.5). Le pareti verdi saranno realizzate anche sulle pareti frontali, che guardano la strada, degli immobili popolari in via Canova, fino a piazzetta San Sepolcro (Q.4), via Massa fino a San Bartolo a Cintoia (Q.4) e via Marangoni (Q.2).

Pareti verdi nasceranno anche sui seguenti edifici scolastici: scuola media Calvino (via Maffei), scuola infanzia comunale e primaria Enriques Capponi (viale Matteotti), scuola infanzia e primaria Kassel (via Svizzera), scuola media Botticelli (via Gran Bretagna), nido Catia Franci e primaria Pertini (via B. Croce), scuola primaria Ghiberti (via di Legnaia), scuola primaria Don Milani (piazza Carlo Dolci), scuola infanzia De Filippo plesso B e primaria De Filuppo plesso A (via dei Bassi), secondaria Pirandello, infanzia Laura Poli e nido Tasso Barbasso (via S. Maria a Cintoia, viale Canova, via dell’Argingrosso), asilo nido Coccinella (via Montorsoli), scuola primaria Lavagnini e media Pieraccini (viale Lavagnini), scuola media Poliziano (viale Morgagni), scuola infanzia, primaria e nido Colombo (via Corelli), scuola infanzia e primaria Rodari (viale Corsica), scuola media Beato Angelico (via Leoncavallo), Fantaghirò/Fanciulli (via Petrocchi), asili nido Piccolo Naviglio (via di Caboto) e scuola media Paolo Uccello (via Golubovich).