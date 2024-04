Rinviati i lavori sul Viadotto dell'Indiano | Il Sito di Firenze

Monday, 14 July 2014 – 00:21

Resta aperta l’uscita Martini-Sarti

Mer, 12/03/2014 – 02:32 — La Redazione

Sono stati rinviati i lavori per la riparazione del guard-rail del Viadotto dell’Indiano. L’intervento, in programma oggi, prevedeva l’istituzione di un divieto di transito nel raccordo in uscita in direzione via Simone Martini e viuzzo dei Sarti (orario 10-17).

Anche il provvedimento è stato quindi rinviato.

Mer, 12/03/2014 – 02:32 — La Redazione

