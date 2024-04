Stella e Tenerani (FI): "Onda verde anche in via di Novoli e viale Guidoni" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:46

Presentata una mozione

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 21/06/2014 – 12:32 — La Redazione

Estendere l’ ‘onda verde’, ovvero il meccanismo di sincronizzazione semaforica che consente di fluidificare il traffico facendo trovare alle auto il maggior numero di semafori verdi andando a velocità segnalate, anche in via di Novoli e in viale Guidoni. E’ quanto chiedono in una mozione Marco Stella e Mario Tenerani di Forza Italia e Francesco Torselli di Fratelli d’Italia.

I consiglieri ricordano che l’onda verde è già stata realizzata con buoni risultati di mobilità nei viali di circonvallazione, ha migliorato la viabilità in entrata ed in uscita dalla città e ha avuto ricadute positive in termini di inquinamento e di sicurezza stradale.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:46

Presentata una mozione

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 21/06/2014 – 12:32 — La Redazione

Estendere l’ ‘onda verde’, ovvero il meccanismo di sincronizzazione semaforica che consente di fluidificare il traffico facendo trovare alle auto il maggior numero di semafori verdi andando a velocità segnalate, anche in via di Novoli e in viale Guidoni. E’ quanto chiedono in una mozione Marco Stella e Mario Tenerani di Forza Italia e Francesco Torselli di Fratelli d’Italia.

I consiglieri ricordano che l’onda verde è già stata realizzata con buoni risultati di mobilità nei viali di circonvallazione, ha migliorato la viabilità in entrata ed in uscita dalla città e ha avuto ricadute positive in termini di inquinamento e di sicurezza stradale.

Segui @ilsitodifirenze