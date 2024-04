Violento temporale su Firenze: vigili e Protezione Civile allertati | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:47

Grandine e fulmini

Dom, 29/06/2014 – 23:24 — La Redazione

Un forte temporale si sta abbattendo su Firenze: pioggia, grandine e raffiche di vento improvvise sulla città. Il rovescio sta causando allagamenti e inevitabili disagi alla circolazione. Per ora non si registrano criticità, ma per la notte sono state allertate le squadre della Protezione Civile e dei Vigili Urbani. Domani le previsioni non promettono niente di buono e i fenomeni potrebbero ripetersi. In serata la zona più colpita è stata quella dell’empolese e della Valdera dove gli allagamenti e le cadute di rami hanno impegnato i Vigili del Fuoco.

Tuesday, 01 July 2014 – 14:47

Grandine e fulmini

Dom, 29/06/2014 – 23:24 — La Redazione

Un forte temporale si sta abbattendo su Firenze: pioggia, grandine e raffiche di vento improvvise sulla città. Il rovescio sta causando allagamenti e inevitabili disagi alla circolazione. Per ora non si registrano criticità, ma per la notte sono state allertate le squadre della Protezione Civile e dei Vigili Urbani. Domani le previsioni non promettono niente di buono e i fenomeni potrebbero ripetersi. In serata la zona più colpita è stata quella dell’empolese e della Valdera dove gli allagamenti e le cadute di rami hanno impegnato i Vigili del Fuoco.