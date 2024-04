Antonio Diodato la Teatro Romano di Fiesole interpreta i Radiohead | Il Sito di Firenze

Sarà un evento da non perdere, ed in esclusiva, quello che si terrà lunedi 14 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Sul palco, per la 67° Estate Fiesolana, ci sarà infatti Antonio Diodato, cantante e musicista, salito alla ribalta del grande pubblico per aver partecipato quest’anno a Sanremo Giovani con la sua Babilonia, riscuotendo un grande consenso di pubblico e critica. Diodato interpreterà in maniera integrale ‘Ok computer’, capolavoro assoluto dei Radiohead, caposaldo generazionale della produzione rock degli anni ’90. Ad accompagnarlo ci sarà una band.

L’evento si collega ai progetti speciali dei NEM – Nuovi Eventi Musicali, che firmano la produzione, e che ogni anno fanno rivivere un capolavoro della musica. L’appuntamento è ad un anno esatto dalla riproposizione del White Album dei Beatles con il Collettivo Angelo Mai e Niccolò Fabi. In caso di maltempo, il concerto sarà spostato al Teatro Puccini di Firenze.

Dice Antonio Diodato a proposito del concerto: ‘Quando uscì Ok Computer, ero in un periodo della vita in cui ascoltavo tutta la discografia dei Pink Floyd. Poi un amico mi ha passato questo disco. Io dei Radiohead avevo ascoltato solo il singolo ‘Just’, ma non potevo dire di conoscerli. Mi sono innamorato subito di Ok computer, per me è stato come il passaggio di consegne, dai Pink Floyd a sonorità più moderne. Così, quando è arrivata questa opportunità non ho saputo dire di no, pur essendo consapevole della difficoltà di riproporre un disco come questo. Ci stiamo divertendo molto a provarlo, perchè ogni giorno riscopriamo una grande scrittura e un capolavoro. Pur conoscendolo molto bene, risuonandolo ti rendi conto che hai a che fare con qualcosa di unico. Lunedi lo faremo a cuore aperto, e vogliamo ricantarlo insieme a tutti quelli che verranno. Lo riproporremo esattamente dall’inizio alla fine, senza pause e senza aggiungere nulla che non sia nel disco. Sarà tutto suonato dal vivo dalla band, una band rock con basso, batteria, tastiere, chitarre, senza basi. Spero che arrivi quella voglia che abbiamo di condividere tutta la bellezza che proviamo in quest’avventura, pensata con i NEM – Nuovi Eventi Musicali, con cui l’anno scorso ho anche interpretato il White Album dei Beatles, insieme all’Angelo Mai. È stato un evento incredibile, una serata indimenticabile, spero che lo sia anche questa’.

Dice Mario Setti dei Nuovi Eventi Musicali: ‘Proprio i Radiohead sono stati i protagonisti di uno dei nostri primi concerti alla Badia Fiesolana nel 2005, dove li interpretò Cristina Donà. Allora fu un successo, e siamo emozionati come allora nel proporre un omaggio ad uno dei gruppi a cui teniamo di più’.

Ingresso unico 17 euro. I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticketone e Box Office e su www.boxol.it. Per informazioni sull’evento www.nuovieventimusicali.it e www.estatefiesolana.it



