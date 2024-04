Elezioni a Firenze, Nardella annuncia la Giunta | Il Sito di Firenze

Tutto pronto, o quasi. Alle 12 nella Sala Cosimo I di Palazzo Vecchio, il neo sindaco di Firenze Dario Nardella annuncerà la sua squadra di Governo per i prossimi cinque anni alla guida della città. Nomi sicuri, alcuni meno, soprese dell’ultimo minuto. Nardella ha uno schema chiaro e preciso e la Giunta è praticamente completa. 10 assessori, 5 uomini e 5 donne.

Cristina Giachi, forte anche del buon risultato elettorale, ha scalato le classifiche e, dopo il rifiuto di Elisa Simoni, potrebbe essere nominata vice sindaco e tenere le deleghe all’Istruzione con cui aveva terminato la legislatura prima del voto. Una conferma appare certa anche per Elisabetta Meucci che rimarrà all’Urbanistica anche in vista dell’adozione del nuovo regolamento urbanistico. Una fase delicata seguita in prima persona dall’assessore che si vede confermare l’impegno preso a fine legislatura mantenendo le deleghe.

Ai Servizi Sociali andrà Sara Funaro, psicologa, nipote dell’ex sindaco Piero Bargellini, è nel cda di Montedomini. Non è alla prima esperienza politica, dopo la candidatura nel 2009 in una lista civica a sostegno di Renzi, in questi anni ha consolidato il suo rapporto politico con Stefania Saccardi, ora in Regione, che l’ha preceduta a Palazzo Vecchio.

C’è spazio anche per il nome dell’ex assessore provinciale all’urbanistica Stefano Giorgetti che sarebbe chiamato a guidare l’assessorato alle Infrastrutture e trasporti in vista della delicata trasformazione di Firenze in città metropolitana. Su questo tema, Nardella sarebbe intenzionato a chiamare l’ex sindaco di Borgo San Lorenzo, Giovanni Bettarini, che sembra in vantaggio nel duello con l’ex primo cittadino di Scandicci, Simone Gheri.

L’ottima affermazione elettorale potrebbe valere l’assessorato allo sport per Andrea Vannucci. Il consigliere Pd dovrebbe avere la meglio sul collega di partito Leonardo Bieber, arrivato dietro in termini di preferenze, che da mesi si muove dentro Palazzo Vecchio alla ricerca di un posto in giunta. Per lui potrebbe arrivare la cultura, ma su questo assessorato Nardella non si è ancora pronunciato e potrebbe aspettare anche fino all’ultimo minuto la risposta di una personalità fiorentina.

Chi troverà posto nella Sala degli Otto sarà sicuramente il segretario cittadino del Pd, Federico Gianassi, ex presidente al Quartiere 5, che potrebbe entrare nella giunta Nardella con il delicato compito di occuparsi di Bilancio e del personale di Palazzo Vecchio anche in vista dell’applicazione delle leggi sulla spending review che vedranno ‘tagliare’ numerosi dipendenti e dirigenti chiamati dall’amministrazione Renzi. Da assegnare anche il delicato assessorato allo Sviluppo Economico e quello all’Ambiente dove non ci sarà Caterina Biti che sarà la nuova presidente del Consiglio Comunale di Firenze. Chi rimarrà fuori dal giro degli assessorati è pronto alla sfida, decisamente meno ambita, delle presidenze di commissione. Alle 12 l’annuncio della giunta di Nardella.



