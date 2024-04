Da oggi al via l'undicesima edizione di Scandicci Estate | Il Sito di Firenze

Evento

P.zza della Resistenza, Parco dell’Acciaiolo, Piazze e Giardini di Scandicci, La Biblioteca di Scandicci

L’undicesima edizione di Open City Scandicci Estate 2014 si svolgerà dal 26 giugno al 31 luglio 2014 e porterà con sé un ricco e concentrato programma di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, dalla musica, al teatro, dalle animazioni per ragazzi in Biblioteca alle consuete serate nel Parco del Castello dell’Acciaiolo, fino ai concerti rock in Piazza Resistenza e alle Notti dell’Archeologia. Il teatro popolare approderà invece nei quartieri, insieme ai concerti della Filarmonica Bellini.

Nel programma spiccano i nomi dei tre ospiti rock, Ex-Csi (Zamboni, Canali, Magnelli, Maroccolo, Baraldi), Lo Stato Sociale e Nada che si esibiranno all’interno del Frikkettonica Summer Festival, proposta del collettivo musicale La Scena Muta che ne cura la direzione artistica.

Il programma inaugura ufficialmente giovedì 26 giugno al Castello dell’Acciaiolo con un concerto di Riccardo Marasco, menestrello fiorentino celebre per le sue canzoni irriverenti e popolari, in una serata-omaggio al poeta in ottava rima di Scandicci Altamante Logli.

La sera stessa a Ginger Zone, come tutti i giovedì di giugno, salgono sul palco le giovani band: in P.zza Togliatti si alterneranno i Jam2M e i Madrigale (26 giugno) e i Buffalo (3 luglio).

Per questa edizione di Open City anche la Biblioteca di Scandicci farà la sua parte con laboratori, animazioni, giochi e fiabe sia di mattina che di pomeriggio fino al 15 luglio.

Domenica 29 giugno torna al Castello dell’Acciaiolo, l’iniziativa “In un mondo più parco”; festa in città del teatro sociale con spettacoli itineranti, e i prodotti e i produttori della Fierucola. Una giornata dedicata al teatro come mezzo di cambiamento sociale e agli stili di vita sostenibili. Teatro-azione, teatro contadino, teatro sostenibilità.

Il Castello dell’Acciaiolo si riconferma luogo privilegiato per la musica e per gli eventi di teatro popolare; la compagnia Mald’Estro presenterà qui tre spettacoli: lunedì 30 giugno “Le beffe del Decamerone” libera riscrittura da Giovanni Boccaccio, mercoledì 2 luglio “Il malato immaginario” da Molière e infine giovedì 3 luglio con lo spettacolo di cabaret “Poero Cristo”; il teatro poetico di e con Emiliano Buttaroni e Luca Moriani.

Martedì 1 luglio un grande appuntamento con la musica d’autore, con il live con Nicola Pecci intitolato "L’ultimo concerto – Sergio Endrigo" di Andrea Bruno Savelli, tratto dal romanzo di Sergio Endrigo “Quanto mi dai se mi sparo?”, un romanzo scritto vent’anni fa ma ancora molto attuale, acuto e tagliente.

Chiudono la programmazione dell’Acciaiolo l’Independence Day, con una serata all’insegna del rock curata della Harding University per festeggiare l’indipendenza Americana con la comunità residente in Toscana (venerdì 4 luglio), e il concerto del Gams Ensemble con “L’oro di Napoli” (lunedì 7 luglio); anche quest’anno il Gams Ensemble esce dai confini della musica classica per dedicarsi ad un programma che rende omaggio alla musica popolare, attingendo alla ricchissima tradizione napoletana, da Caruso a Pino Daniele, da Bennato a Carosone.

Dal 2 fino al 18 luglio nell’ambito della manifestazione del MIBACT, il gruppo Archeologico Scandiccese in collaborazione con Regione Toscana e Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana organizza “Le Notti dell’archeologia” con aperture serali al pubblico della mostra “Voci della terra. La necropoli dell’Olmo a Scandicci”, presso lo spazio espositivo la Fabbrica dei Saperi di P.zza Matteotti, dove ha sede fino a ottobre. Si segnalano in questo contesto i tre appuntamenti:

Giovedì 3 luglio in P.zza Matteotti alle 21 il laboratorio per bambini curiosi a cura “Ma che cos’è l’archeologia?” (età consigliata da 6 a 11 anni).

Giovedì 10 luglio l’incontro “L’Abbazia e i Tesori di Badia a Settimo”, una testimonianza eccezionale ancora tutta da scoprire, un tesoro di rilievo europeo da tutelare. Con Don Carlo Maurizi, priore di Badia, Marco Gamannossi, storico dell’arte, Marino Marini, archeologo medievalista del Museo Nazionale del Bargello, Maria Angela Turchetti, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

Giovedì 17 Luglio invece, “Scandicci tra Etruschi e Romani”, conferenza e visita guidata a cura di Maria Angela Turchetti, Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, e Gruppo Archeologico Scandiccese.

Arricchisce il programma de “Le Notti dell’archeologia” l’iniziativa a cura del gruppo GAMPS presso la sede espositiva di Badia a Settimo: “La Toscana …un mare di anni fa”: un viaggio alla scoperta delle creature che popolavano le acque marine toscane oltre 3 milioni di anni fa. Eccezionali reperti fossili rinvenuti nelle campagne: squali, balene, dugonghi, che ci permetteranno di capire come sia cambiata la nostra terra negli ultimi 3 milioni di anni (2-4 Luglio, 9-11 Luglio, 16-18 Luglio, aperture serali con visita guidata alle ore 21:00).

Il piatto forte di questa edizione di Scandicci Estate saranno i concerti di P.zza della Resistenza, cuore pulsante della nuova Scandicci contemporanea.

Ad aprire la rassegna gli Ex-Csi giovedì 10 luglio. Sono passati vent’anni dall’uscita del primo disco dei CSI, “Ko De Mondo”, e alcuni dei protagonisti di quella storia si ritrovano, oggi, sullo stesso palco. Una nuova formazione, certo – con la voce e presenza di Angela Baraldi e Simone Filippi alla batteria – ma con la stessa voglia di suonare insieme accettando la responsabilità di portare avanti una storia così importante come quella dei CSI.

Venerdì 11 luglio, sarà invece la volta de Lo Stato Sociale per presentare l’ultimo disco uscito qualche settimana fa e intitolato “L’Italia peggiore”. L’album segna il ritorno della band bolognese a poco più di due anni dal fortunato "Turisti della democrazia", dopo un tour di 200 concerti e otto mesi lontani dai palchi. E’ stato anticipato dal singolo “C’eravamo tanto sbagliati” e dal suo successo, capace di raggiungere il primo posto nella classifica italiana. La data di uscita, quella del giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica in Italia, non è stata scelta a caso. Alle sue forti connotazioni patriottiche, si contrappone l’ironia pungente ma niente affatto avulsa dalla realtà del titolo del disco: "L’Italia Peggiore".

Chiude questa tre giorni, Sabato 12 Luglio, Nada che nel marzo appena trascorso è uscita con “Occupo poco Spazio”, un disco coraggioso e affascinante.

Proseguendo nel suo originale percorso creativo tra canzone d’autore, rock’n’roll e letteratura, Nada Malanima ha creato un’opera di grande intensità, in cui il richiamo alla tradizione musicale italiana (su tutti Piero Ciampi) si fonde allo spirito libero che la contraddistingue.

Ultimo appuntamento in piazza Resistenza il 15 luglio 2014, stavolta con la musica classica e i Carmina Burana di Carl Orff, direttore Stefano Barandoni. Questa cantata scenica composta nel 1937, si basa su testi poetici ritrovati in un manoscritto del tredicesimo secolo (il Codex Latinus Monacensis) e celebra la vita semplice e contadina, scandita dai ritmi della natura. Il concerto è a cura del Coro dell’Università di Pisa, Federica Nardi (soprano), Alessandro Carmignani (controtenore), Carlo Morini (baritono), al piano:

Chiara Mariani e Laura Pasqualetti; alle percussioni Giorgio Ribechini, Vittorio Ferrari, Fabio Rogai, Federico Poli, Luca Marino.

Open City si riconferma anche quest’anno come la rassegna estiva dei quartieri con il teatro popolare nelle piazze e i concerti della Filarmonica Bellini, che coinvolgerà i circoli, piazze e giardini, dall’Mcl di San Vincenzo a Torri, al Circolo Arci de Le Bagnese, alla pista da pattinaggio di Casellina.

Patrocinato dal Comune di Scandicci e promosso anche nel calendario estivo è infine il Festival delle Arpe di Villa di Vico, con un raffinato percorso di musica antica (3 luglio – Recital di Nadja Dornjk, 10 luglio – Quartetto di arpe millennium, 17 luglio Duo solaris, 24 luglio Recital di Flora papadopulos, 31 luglio Passo a due) e il Parco di Poggio Valicaia con spettacoli itineranti nel parco e cene a tema, particolarmente adatti a bambini e famiglie.

Ulteriori informazioni disponibili su: www.scandiccicultura.it Tel. 055.75911

Il programma completo

P.zza della Resistenza, Parco dell’Acciaiolo,

Piazze e Giardini di Scandicci, La Biblioteca di Scandicci

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO AD INGRESSO LIBERO

(inizio spettacoli 21,30 salvo diversa indicazione)

#scandicciestate

PARCO DELL’ACCIAIOLO

Giov 26 Giugno Riccardo Marasco e le sue celebri canzoni dedicano un contributo al poeta in ottava rima di Scandicci, Altamante Logli Dom 29 Giugno In un mondo più parco Lun 30 Giugno

Mald’estro presenta "Le beffe del Decamerone"

Mar 1 Luglio Omaggio a Sergio Endrigo

Nicola Pecci

Mer 2 Luglio Mald’estro presenta "Il malato immaginario" Giov 3 Luglio Mald’estro presenta "Poero Cristo" Ven 4 Luglio Independence Day

Festa per l’Indipendenza Americana a cura di Harding University

Lun 7 Luglio Gruppo Amici della Musica Scandicci presenta

"L’oro di Napoli" omaggio alla musica napoletana

PIAZZA DELLA RESISTENZA

Giov 10 Luglio

Ex CSI + Consorzio Diggei indipendenti

Ven 11 Luglio

Lo stato Sociale+ Fabrizio Frigo & the Freezers e Lorenzo Hugolini Dj set

Sab 12 Luglio

Nada + Secondo Appartamento e Ghiaccioli e Branzini dj set

Mar 15 Luglio Carmina Burana

Evento in collaborazione con Humanitas

BIBLIOTECA

La scuola chiude? LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI RADDOPPIA!!! da martedì 10 giugno fino al 15 luglio la Biblioteca dei Ragazzi di Scandicci APRE ANCHE AL MATTINO dalle 9.30 alle 13.30 e al pomeriggio? Come al solito: dalle 15.30 alle 18.30

(lunedì mattina chiuso)

NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA

Giovedì 3 Luglio, ore 21.00 piazza Matteotti 31 Scandicci MA CHE COS’E’ L’ARCHEOLOGIA? Laboratori per bambini curiosi a cura del Gruppo Archeologico Scandiccese. Prenotazione obbligatoria entro Lunedì 30 Giugno al numero 055 7591873

Età consigliata da 6 a 11 anni.

Giovedì 10 Luglio, ore 21.00 piazza Matteotti 31 Scandicci L’ABBAZIA E I TESORI DI BADIA A SETTIMO L’Abbazia di S.Salvatore e S.Lorenzo a Settimo è una testimonianza eccezionale ancora tutta da scoprire, un tesoro di rilievo europeo da tutelare.

Ne parliamo con Don Carlo Maurizi, priore di Badia, Marco Gamannossi, storico dell’arte, Marino Marini, archeologo medievalista del Museo Nazionale del Bargello, Maria Angela Turchetti, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

Giovedì 17 Luglio, ore 21.00 piazza Matteotti 31 Scandicci SCANDICCI TRA ETRUSCHI E ROMANI Conferenza e visita guidata a cura di Maria Angela Turchetti, Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, e Gruppo Archeologico Scandiccese. A seguire CACCIA AL TESORO!

Prenotazione obbligatoria entro Lunedì 14 Luglio al numero 055 7591873

LA TOSCANA …UN MARE DI ANNI FA Sede GAMPS – P.za Vittorio Veneto 1 – Scandicci

2-4 Luglio, 9-11 Luglio, 16-18 Luglio, ore 21.00 Aperture serali e visita guidata.

Un viaggio alla scoperta delle creature che popolavano le acque marine toscane oltre 3 milioni di anni fa. Eccezionali reperti fossili rinvenuti nelle campagne: squali, balene, dugonghi, che ci permetteranno di capire come sia cambiata la nostra terra negli ultimi 3 milioni di anni.

GINGERZONE

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

MONKEY’S PARTY. Aprono il concerto i Macadam e i Menestrelli di Bonafratta.

GIOVEDÌ 26 GIUGNO

JA2M. Aprono il concerto i Madrigale, duo chitarra e voce.

GIOVEDÌ 3 LUGLIO

BUFFALO in concerto.

GIARDINI E PIAZZE DELLA CITTÀ

Lun 23 Giugno Badia a Settimo

Filarmonica Bellini

Giov 26 Giugno Vingone – Casa del Popolo Spettacolo: “Mi sono perso qualcosa?”

di e con Marco Bobo Giavatto musiche Ennio Pitino.

Mar 1 Luglio MCL S. Vincenzo a Torri La Compagnia né fischi né fiaschi presenta:

“La banda dei quattro” Farsa in due atti di Camillo Vittici

Lun 7 Luglio Le Bagnese – Giardino circolo Arci

Filarmonica Bellini

Mar 8 Luglio Le Bagnese – Giardino circolo Arci

spettacolo: "ça vous tente?" presentato da 6 giovani della scuola di circo Cirque Toameme di Friburgo (CH)

Lun 14 Luglio Pista Polivalente – Casellina

Filarmonica Bellini

Mar 15 Luglio Pista Polivalente – Casellina La Compagnia né fischi né fiaschi presenta:

“La banda dei quattro” Farsa in due atti di Camillo Vittici

Badia a Settimo COLOMBIA ES presenta il Progetto La via Sacra

24 luglio concerto a Badia a Settimo “La pasion di Osvaldo Golijov- La passione secondo Marco”

VILLA DI VICO

FESTIVAL DELLE ARPE

giov 3 luglio Recital di Nadja Dornjk giov 10 luglio Quartetto di arpe millennium giov 17 luglio Duo solaris giov 24 luglio Recital di Flora papadopulos

giov 31 luglio Passo a due

PARCO DI POGGIO VALICAIA 21 Giugno Festa dell’Estate 1, 4, 6 Luglio “Pinocchio” spettacolo itinerante nel parco

10 Luglio cena persiana

luogo:

