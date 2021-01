Lun, 04/01/2021 - 17:46 — La redazione

"In Toscana l'indice Rt è fra 0,7 e 0,8: sono condizioni da zona gialla e quindi ritengo che ripartiremo dalla zona gialla". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa, parlando delle misure in arrivo da parte del governo per il contenimento della diffusione del coronavirus dal prossimo 7 gennaio.