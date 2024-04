Calciomercato – Fiorentina, Basanta: "Presto sarò lì" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 02 July 2014 – 17:31

Lun, 30/06/2014 – 00:00 — La Redazione

Il difensore dell’Argentina Jose Maria Basanta, dopo l’ufficializzazione dell’arrivo del portiere rumeno Tătărușanu, dovrebbe essere il secondo rinforzo della Fiorentina per la prossima stagione.

Lo stesso Basanta, attualmente impegnato con la sua Nazionale nei Mondiali in Brasile, ha scritto su Twitter confermando il suo imminente arrivo in Italia. "Presto sarò lì, se Dio vuole! Grazie", ha scritto il sudamericano, rispondendo ai tifosi Viola che avevano rivolto diversi complimenti a lui e alla Società guidata dai Della Valle per l’operazione mercato.

