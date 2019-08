Fiorentina: il logo della Val di Fassa sarà presente sulla maglia

Mar, 20/08/2019 - 17:09 — La redazione

ACF Fiorentina, Val di Fassa e Trentino rilanciano il loro rapporto di partnership giunto all’ottava stagione sportiva. Il logo della Val di Fassa sarà presente sulla maglia della Prima Squadra in posizione di Second Sponsor in occasione di Genoa- Fiorentina, come momento di lancio, e poi per tutte le gare ufficiali che vedranno impegnata la Fiorentina nei mesi di Dicembre e Maggio.

La collaborazione relativa alle maglie riguarderà dunque 10 gare tra Campionato e Coppa Italia e servirà a veicolare iniziative studiate ad hoc per i tifosi viola, per promuovere l’offerta turistica del territorio trentino in vista delle vacanze invernali e di quelle estive.

Andrea Weiss, Presidente ATP Val di Fassa ha così commentato: ”Siamo contenti che la Società viola abbia voluto concedere una nuova importante visibilità al marchio turistico della Val di Fassa, superando le polemiche nate nella seconda settimana del ritiro 2019 e ponendo così le basi per una rinnovata collaborazione che troverà conferma anche in occasione del ritiro del team viola nell’estate 2020. Il legame con la Fiorentina ed i tifosi viola sicuramente uscirà rafforzato da questa nuova intesa, riaffermando una partnership che cementa l’amicizia tra due realtà accomunate dal riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco e dalla bellezza della città di Firenze e delle Dolomiti”.

Joe Barone, Consigliere Delegato di ACF Fiorentina ha ribadito che “il rapporto con Val di Fassa e con Trentino è per Fiorentina fonte di soddisfazioni da tanti anni, il nostro interesse è quindi quello di promuovere queste splendide valli verso tutti i nostri tifosi e durante tutto l’anno. Per noi è un grande onore dedicare a questa partnership 10 maglie speciali in due periodi clou della stagione per valorizzare chi crede nella Fiorentina da otto stagioni”.